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РАЙНЕР САКС Украина уничтожила несколько сотен российских дронов, но этим потери России не ограничиваются

Перевод: Павел Соболев
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Украина снова успешно атаковала российские склады боеприпасов
  • Россия своими атаками стремится помешать экспорту украинского зерна
  • Президент Украины все еще находится в европейском турне, агитируя за план победы

На складах боеприпасов, атакованных Украиной, вероятно, хранилось не менее 400 иранских дронов, а также артиллерийские снаряды, полученные от Северной Кореи, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера Украина успешно атаковала с помощью дронов крупный склад боеприпасов, расположенный в городе Карачев в Брянской области на западе России (это около 110 км от границы с Украиной). В случае с этим арсеналом также есть информация, что, помимо обычных российских боеприпасов, там хранились артиллерийские снаряды, привезенные из Северной Кореи. По данным украинской разведки, на этих складах также хранились планирующие бомбы. Позже эту информацию подтвердил и украинский Генштаб, добавив, что большая часть боеприпасов хранилась под открытым небом.

Украина, судя по всему, атаковала склад боеприпасов в Ейске у Азовского моря (Краснодарский край, юг России) ракетой украинского производства «Нептун». Если это правда, что там было размещено 400 иранских дронов, то, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, можно сказать, что от них точно ничего не осталось. На Северном Кавказе, в Адыгее, беспилотники нанесли удар по аэродрому российской армии.

Удары по Одесскому региону

Россия продолжает свои ночные атаки с использованием иранских беспилотников и отдельных ракет. В ходе атак последних дней вновь были предприняты попытки нанести удар по черноморским портам Одессы и окрестностям города. Цель России явно состоит в том, чтобы сорвать вывоз зерна из Украины.

Это не только важный финансовый доход для Украины, также зерно помогает Украине выстраивать дипломатическую деятельность в странах-потребителях украинского зерна - преимущественно в Африке и регионе Индийского океана. ПВО Украины борется с баллистическими ракетами «Искандер-М» (российская армия также использует и их северокорейские аналоги), выпущенными с территории Крыма. Вчера одна такая ракета попала в район Одесского порта и убила шесть человек.

Европейские встречи Зеленского

Президент Украины находится в европейском турне, которое должно был завершиться встречей в так называемом формате Рамштайн, на этот раз на уровне глав государств. Украинский президент активно агитирует за свой план победы. Пока он рассказал о плане лишь столько, что Украина должна получить официальное приглашение вступить в НАТО. Понятно, что такое приглашение так сразу не положит конец войне. Именно поэтому президент Украины пытается убедить союзников, что при достаточной военной поддержке можно выиграть войну в 2025 году.

Встреча в Рамштайне отложена из-за вовлеченности президента США в ситуацию во Флориде. Отсрочка встречи сама по себе не является большой проблемой. Однако в более широком масштабе это странная ситуация, когда Украина как жертва агрессии должна убеждать западные страны поддержать ее для достижения победы. При этом Украина должна возглавить инициативу международного мирного процесса и блокировать инициативы КНР и Бразилии относительно создания альтернативной схемы урегулирования.

Германия передала Украине два комплекса ПВО IRIS-T. Это очень важное пополнение возможностей Украины перед началом зимы, когда мы снова можем ожидать новых ракетных атак со стороны российской армии.

Положение на поле боя

На фронтах наступление российской армии продолжается по прежним направлениям.

В Курской области российские источники сообщают, что российская армия получила контроль над двумя населенными пунктами, однако подтверждений этому нет. В нескольких точках идут бои, но крупного наступления российская армия пока предпринять не смогла.

На харьковском направлении бои продолжаются в северной части Волчанска и серьезных изменений в ситуации нет.

Весьма активное наступление продолжается в направлении городов Купянск и Лиман. За вчерашний день российская армия не смогла существенно там продвинуться. Вчера в социальных сетях появились сообщения о продвижении российских подразделений в направлении Северска. Подтверждения этому пока не получено, и, по данным украинских источников, на линии фронта было относительно тихо.

В районе Бахмута продолжается давление на Часов Яр, однако российским частям не удалось улучшить свои позиции. Серьезные городские бои продолжаются на южной и восточной окраинах города Торецк. Поскольку серая зона линии фронта в основном «обслуживается» небольшими пехотными подразделениями, ситуация на этом ограниченном участке весьма нестабильна. Российская армия не добилась серьезных успехов.

Давление российских частей в направлении Покровска вчера несколько усилилось, но позиции россиян лишь незначительно улучшились. Наиболее серьезные атаки продолжаются к юго-западу от Донецка, где российским подразделениям удалось на некоторых участках немного продвинуться.

На Южном фронте российские части вели лишь разведывательные бои в небольшом количестве, и в целом были пассивны. Украинское местное командование продолжает активно сообщать о том, что российские подразделения готовятся к крупному наступлению в этом регионе.

На восточном берегу Днепра идут активные бои за позиции, но вытеснить украинские части с позиций не удалось.

Российская армия стала чаще бомбить Херсон планирующими бомбами. В прошлом в основном при ударах по Херсону использовалась артиллерия. Активизировалось и применение российской армией дронов против мирного населения сел на западном берегу Днепра.

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