РАЙНЕР САКС Украина уничтожила несколько сотен российских дронов, но этим потери России не ограничиваются

Вчера Украина успешно атаковала с помощью дронов крупный склад боеприпасов, расположенный в городе Карачев в Брянской области на западе России (это около 110 км от границы с Украиной). В случае с этим арсеналом также есть информация, что, помимо обычных российских боеприпасов, там хранились артиллерийские снаряды, привезенные из Северной Кореи. По данным украинской разведки, на этих складах также хранились планирующие бомбы. Позже эту информацию подтвердил и украинский Генштаб, добавив, что большая часть боеприпасов хранилась под открытым небом.

Украина, судя по всему, атаковала склад боеприпасов в Ейске у Азовского моря (Краснодарский край, юг России) ракетой украинского производства «Нептун». Если это правда, что там было размещено 400 иранских дронов, то, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, можно сказать, что от них точно ничего не осталось. На Северном Кавказе, в Адыгее, беспилотники нанесли удар по аэродрому российской армии.

Удары по Одесскому региону

Россия продолжает свои ночные атаки с использованием иранских беспилотников и отдельных ракет. В ходе атак последних дней вновь были предприняты попытки нанести удар по черноморским портам Одессы и окрестностям города. Цель России явно состоит в том, чтобы сорвать вывоз зерна из Украины.