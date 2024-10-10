Бывший руководитель Eesti Energia: нет необходимости лезть в карман потребителю электроэнергии

«Мы также предложили использовать целевые доходы, такие как плата за выбросы CO2 и плата за сетевые перегрузки, для развития электросетей, поддержки возобновляемой энергетики и покрытия системных расходов. Это позволило бы избежать необходимости повышения сетевых тарифов для потребителей», - пишет Суттер.

Плата за пользование сетью в последнее время повысилась в среднем на 7,1%.

На прошлой неделе в эфире Vikerraadio Хандо Суттер отметил, что стоимость электроэнергии является важной составляющей экономики, которая складывается из различных налогов и затрат на производство. «Именно благодаря налогам мы опередили наших конкурентов», - сказал Суттер, подразумевая под конкурентами другие страны.

Суттер занимал пост руководителя Eesti Energia с 2014 по 2023 год.