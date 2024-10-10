Вместо повышения платы за пользование сетью, Elektrilevi следует рассмотреть альтернативные способы обеспечения надежности электроснабжения, не перекладывая дополнительную финансовую нагрузку на потребителей, пишет руководитель Центрального союза работодателей Хандо Суттер в своей статье-мнении для Äripäev.
Бывший руководитель Eesti Energia: нет необходимости лезть в карман потребителю электроэнергии
«Мы также предложили использовать целевые доходы, такие как плата за выбросы CO2 и плата за сетевые перегрузки, для развития электросетей, поддержки возобновляемой энергетики и покрытия системных расходов. Это позволило бы избежать необходимости повышения сетевых тарифов для потребителей», - пишет Суттер.
Плата за пользование сетью в последнее время повысилась в среднем на 7,1%.
На прошлой неделе в эфире Vikerraadio Хандо Суттер отметил, что стоимость электроэнергии является важной составляющей экономики, которая складывается из различных налогов и затрат на производство. «Именно благодаря налогам мы опередили наших конкурентов», - сказал Суттер, подразумевая под конкурентами другие страны.
Суттер занимал пост руководителя Eesti Energia с 2014 по 2023 год.