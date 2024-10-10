Опрос: только каждый пятый ребенок в Эстонии умеет плавать

Доля умеющих плавать детей существенно не изменилась с 2022 года и она одинакова среди эстонских и иноязычных детей, а также и среди городских и сельских детей.

«Обязательные уроки плавания должны проходить в 1-3 классах. Но помимо купания с детьми необходимо также говорить о безопасности на воде и учить их оценивать водоемы, видеть, что в них может быть опасно и как избежать этих опасностей. Чтобы передать эти знания, мы уже много лет инструктируем тренеров по плаванию, а с этого года еще и учителей физкультуры», - сказала руководитель отдела профилактической работы Спасательного департамента Яника Усин.

В мае и июне этого года исследовательская компания Turu syljanite AS заказала опрос 485 детей в возрасте от 6 до 14 лет, чтобы получить представление об их осведомленности о рисках, связанных с пожарной и водной безопасностью. Были исследованы их знания о риске пожара дома и о риске нахождения в воде летом и зимой, включая осведомленность о возможностях предотвращения риска и распознавании опасных ситуаций.