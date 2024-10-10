Окрестности озера Харку уже сегодня – одно из любимых мест жителей столицы для пеших прогулок, также эти места ценят сторонники здорового образа жизни и любители природы, а вскоре этот район начнет новую жизнь.
В скором времени на побережье озера Харку произойдут значительные изменения
О том, как изменится прибрежная зона озера Харку и какие преимущества в ближайшем будущем смогут получить жители и гости этого района, рассказывает руководитель компании Arco Vara Кристина Мустонен.
По словам Мустонен, в фокусе внимания проекта развития недвижимости Arcojärve – дружелюбный к окружающей среде и объединяющий местное сообщество образ жизни, предлагающий новые и многогранные возможности для жизни и работы, но при этом сохраняя и улучшая существующую природную среду.
«Цель данного проекта – максимально сохранить природную красоту и высокие насаждения этой территории, в том числе знаковые ракиты побережья озера Харку. Приозерная зона также будет осовременена, чтобы сделать ее еще более привлекательной как для пешеходов, так и для любителей активного образа жизни», - рассказывает Мустонен.
Одним из наиболее ожидаемых изменений, которые принесет развитие проекта Arcojärve – это модернизация и улучшение доступности прибрежной зоны озера Харку. Обновление включает в себя снос старых зданий, находящихся в настоящее время на территории, и строительство новых пешеходных дорожек и зон отдыха, которые сделают побережье еще более приятным местом для ежедневного времяпрепровождения.
«Когда завершится возведение этого квартала, то между улицей Пикалийва и побережьем будет проложено дорожное сообщение, что обеспечит безопасный и удобный доступ для местных жителей», - объяснила Мустонен.
Особенно важно сохранение особенной атмосферы близости к природе этого региона, и в то же время современные удобства – например, курзал, где посетители могут насладиться кофе или легкими закусками. Мустонен отметила, что точная функция курзала будет раскрыта в ходе дальнейшего проектирования, но видения города и застройщика до сих пор довольно близки: важно, чтобы новое здание принесло прибрежной зоне дополнительную ценность.
По словам Мустонен, у девелопера налажено тесное сотрудничество со специалистами по городскому планированию для обеспечения естественной интеграции новой застройки в уже имеющуюся.
«Благодаря этому, речь идет не просто о проекте развития недвижимости, но о более масштабном плане по развитию территории вокруг озера Харку таким образом, чтобы это поддерживало жизнь как местных жителей, так и более широкое сообщество горожан», - пояснила она.
Как отмечает заместитель председателя Департамента городского планирования Таллинна Оливер Альвер, сотрудничество с Arco Vara было плодотворным, поскольку при составлении технического задания на архитектурных конкурсах девелоперских проектов был учтен общественный интерес, и акцент был сделан на качественное городское пространство.
Он отмечает, что победившее в конкурсе архитектурное решение по развитию недвижимости по адресу Палдиски-мнт, 124b также предусматривало расширение находящегося возле побережья парка, который будет разбит между запланированными зданиями, соединяя тем самым общественный парк и зеленые зоны жилых домов.
«Прибрежные зона и парк расширятся на северный берег озера. Это улучшит возможности передвижения и пребывания местных жителей на природе, а также улучшит доступность озера», – добавил Альвер.
Вся территория спроектирована таким образом, что вокруг четырехэтажных жилых домов и коммерческих помещений будет много зелени, что создаст приятную и целостную жилую среду.
«Запланированная в центре застройки открытая городская площадь станет центром общественной жизни, где встречаются пешеходы, посетители кафе и работники близлежащих предприятий. Коммерческие помещения на первых этажах обеспечивают доступ к местным услугам и магазинам прямо возле дома», - отмечает Мустонен.
Как и прибрежная зона, дома в комплексе Arcojärve спроектированы с учетом требований комфорта и современного образа жизни, предлагая привлекательную жилую среду для людей на разных этапах жизни и для семей любого размера.
«Например, выбор квартир варьируется от однокомнатных до пятикомнатных, и у будущего владельца жилья есть возможность выбирать между разными решениями планировки», - приводит примеры Мустонен.
По словам девелопера, клиент задействован в процессе развития недвижимости на раннем этапе, чтобы будущий житель имел право голоса в создании своего жилища.
Начало работ по первым этапам проекта запланировано на второй квартал 2025 года.