В скором времени на побережье озера Харку произойдут значительные изменения

О том, как изменится прибрежная зона озера Харку и какие преимущества в ближайшем будущем смогут получить жители и гости этого района, рассказывает ​руководитель компании Arco Vara Кристина Мустонен.

По словам Мустонен, в фокусе внимания проекта развития недвижимости Arcojärve – дружелюбный к окружающей среде и объединяющий местное сообщество образ жизни, предлагающий новые и многогранные возможности для жизни и работы, но при этом сохраняя и улучшая существующую природную среду.

Фото: Arco Vara.

«Цель данного проекта – максимально сохранить природную красоту и высокие насаждения этой территории, в том числе знаковые ракиты побережья озера Харку. Приозерная зона также будет осовременена, чтобы сделать ее еще более привлекательной как для пешеходов, так и для любителей активного образа жизни», - рассказывает Мустонен.

Одним из наиболее ожидаемых изменений, которые принесет развитие проекта Arcojärve – это модернизация и улучшение доступности прибрежной зоны озера Харку. Обновление включает в себя снос старых зданий, находящихся в настоящее время на территории, и строительство новых пешеходных дорожек и зон отдыха, которые сделают побережье еще более приятным местом для ежедневного времяпрепровождения.

Фото: Arco Vara.

«Когда завершится возведение этого квартала, то между улицей Пикалийва и побережьем будет проложено дорожное сообщение, что обеспечит безопасный и удобный доступ для местных жителей», - объяснила Мустонен.