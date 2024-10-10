Модернизация сети автобусных линий принесет в Таллинне много изменений

Водители автобусов готовятся к обслуживанию новых маршрутов, изучая учебные материалы и знакомясь с новыми маршрутами. Водители автобусов находятся в постоянном контакте с диспетчерами дорожного движения и планировщиками маршрутов, чтобы обеспечить точное понимание обновленных маршрутов и изменений в управлении дорожным движением.

По словам члена правления Таллиннского городского транспортного предприятия Tallinna Linnatransport TLT Кайдо Падара, водители автобусов - источник жизненной силы городского общественного транспорта, а их профессионализм и способность адаптироваться к изменениям являются ключом к плавному переходу на новую маршрутную сеть.

«Наша команда проезжает по новым линиям, чтобы нанести на карту наиболее критические места и ситуации новых локаций. Кроме того, мы создали информационные дни для водителей и видеоматериалы о новых линиях. При тщательной подготовке мы хотим, чтобы наши обслуживание пассажиров в новых условиях продолжается на таком же высоком уровне», - сказал Падар.

TLT и Таллиннский департамент транспорта просят пассажиров до 21 октября ознакомиться с изменениями в маршрутной сети на привычном маршруте, чтобы в первые недели избежать путаницы и чтобы максимально плавно и быстро привыкнуть к новой маршрутной сети.

Изменения в маршрутной сети коснутся 15 автобусных маршрутов. Изменятся маршруты автобусов № 4, 12, 13, 26, 26А, 49, а маршруты 40 и 51 и 54 и 47 будут объединены. Открываются новые маршруты 25 и 48.