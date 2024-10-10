Rimi запускает пилотный проект по переходу на продажу яиц от кур бесклеточного содержания

В 13 магазинах Rimi в Таллинне, Тарту, Риге, Вильнюсе и Каунасе из ассортимента убраны яйца от кур в клетках. Это важный шаг на пути перехода в ближайшее время к предложению покупателям только яиц от кур бесклеточного содержания.

В Эстонии в пилотном проекте участвуют Kaubahall и Postimaja в Таллинне и Tasku в Тарту.

«Мы хотим внести свой вклад в улучшение благополучия животных. Один из очевидных способов сделать это - уменьшить количество яиц от содержащихся в клетках кур в нашем ассортименте. Торговая сеть Rimi много лет работала над тем, чтобы побудить людей делать более ответственный выбор. Например, в наших магазинах не продается рыба и морепродукты, выловленные не экологически чистым способом. Поэтому смещение предпочтений при покупке в сторону покупким яиц от кур, находящихся на свободном выгуле, является для нас вполне логичным шагом», - сказала руководитель по закупкам Rimi Мэрилин Юриссон.

«В Эстонии спрос на яйца от кур бесклеточного содержания в этом году увеличился вдвое, что показывает, что осведомленность потребителей о благополучии животных и их готовность принять это во внимание также растут», - сказала Юриссон.