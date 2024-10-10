В Таллинне хотят возвести памятник жертвам и участникам великого исхода 1944 года

Как известно, в конце лета и осенью 1944 года, в переломный момент Второй мировой войны, 75-80 тысяч человек бежали из Эстонии на запад от вторгающейся Красной армии. Бегство от оккупации и террора разъединило тысячи семей и, к сожалению, тысячи эстонцев погибли в пути.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, до сих пор в общественном пространстве Таллинна не уделялось внимание этому важному моменту недавней истории, и эту ошибку необходимо исправить. «Подготовительные работы уже начались, и, если все пойдет по плану, конкурс на создание монумента будет объявлен в начале весны», – добавил Оя.

«Однако будет справедливо признать, что в последние годы многие идеи строительства памятников по разным причинам застопорились. Во избежание этого важно провести тщательную подготовительную работу с участием всех заинтересованных сторон, что требует времени. Однако для достижения наилучшего результата необходимо выделить на это время», – отметил Оя.

По предложению Таллиннской горуправы памятник в честь великого исхода 1944 года будет установлен на мемориальной площади Маарьямяэ в непосредственной близости от Мемориала жертвам коммунизма. Что касается месторасположения, с причастными организациями достигнуты взаимопонимание и сотрудничество, поскольку мемориальная площадь Маарьямяэ посвящена участникам оборонительных боев 1944 года, что непосредственно связано с великим исходом, произошедшим в том же году.