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Умер холостым Основатель бизнес-империи Tata скончался в реанимации

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Ратан Тата.
Ратан Тата. Фото: Reuters/ScanPix

Ратан Тата, основатель и бывший глава индийской бизнес-империи Tata Group, скончался в среду в возрасте 86 лет.

Тата, который руководил одним из крупнейших и влиятельнейших в мире промышленных конгломератов более 20 лет, умер в палате интенсивной терапии в Мумбаи.

«Ратан Тата был дальновидным бизнес-лидером, сострадательной душой и необыкновенным человеком», - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в социальной сети X.

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