Ратан Тата, основатель и бывший глава индийской бизнес-империи Tata Group, скончался в среду в возрасте 86 лет.
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Умер холостым ⟩ Основатель бизнес-империи Tata скончался в реанимации
Тата, который руководил одним из крупнейших и влиятельнейших в мире промышленных конгломератов более 20 лет, умер в палате интенсивной терапии в Мумбаи.
«Ратан Тата был дальновидным бизнес-лидером, сострадательной душой и необыкновенным человеком», - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в социальной сети X.