Исследование: сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в Таллинне

В Вильнюсе она самая высокая – 2173 евро брутто, а в Риге она сопоставима с Таллинном - 1630 евро брутто. Однако важно отметить, что большая разница с Литвой обусловлена, прежде всего, особенностями налоговой системы, а не очень большой разницей в уровне жизни и ценах. В Литве социальный налог в размере 30 % включен в брутто-зарплату, в то время как в Эстонии и Латвии социальный налог рассчитывается отдельно от брутто-зарплаты.