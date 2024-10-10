Согласно данным ведущей консалтинговой компании по исследованию рынка труда в странах Балтии Figure Baltic Advisory, зарплата, необходимая для удовлетворения основных потребностей человека и поддержания достойного уровня жизни в Таллинне и Харьюмаа в 2024 году составляет 1621 евро брутто.
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Исследование: сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в Таллинне
В Вильнюсе она самая высокая – 2173 евро брутто, а в Риге она сопоставима с Таллинном - 1630 евро брутто. Однако важно отметить, что большая разница с Литвой обусловлена, прежде всего, особенностями налоговой системы, а не очень большой разницей в уровне жизни и ценах. В Литве социальный налог в размере 30 % включен в брутто-зарплату, в то время как в Эстонии и Латвии социальный налог рассчитывается отдельно от брутто-зарплаты.
По словам Ирьи Раэ, управляющего партнера компании Figure Baltic Advisory, достойная зарплата - это минимальный доход, позволяющий удовлетворить основные потребности человека.