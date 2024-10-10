Глава порта Хельсинки: к 2032 году для прибывающих из Таллинна судов будет построен новый терминал

Хаапасаари признал, что последние несколько лет были нелегкими для крупных портов Балтийского моря. Хотя влияние пандемии ковида на морские перевозки в настоящее время в значительной степени исчезло, война в Украине и охлаждение экономики по-прежнему удерживают количество пассажиров ниже рекордного уровня. «В 2019 году порт Хельсинки был крупнейшим в Европе с 12 млн пассажиров, сейчас мы отстаем от этого показателя на одну пятую. В то же время цифры растут, и мы ожидаем продолжения роста, особенно на маршруте Таллинн-Хельсинки», - сказал он.

По его словам, в последнее время в порт Хельсинки прибывает гораздо больше людей из Центральной и Южной Европы. «Лето там стало очень жарким из-за потепления климата, и погода у нас в это время гораздо приятнее», - пояснил он. Сами финны также стали больше путешествовать из-за восстановления покупательной способности.

Однако из числа пассажиров исчезли российские туристы, и в то же время пассажиров из Азии стало значительно меньше. «До пандемии туристы из Азии были нашим самым быстрорастущим пассажирским сегментом, но из-за войны многие прямые рейсы между Хельсинки и Азией были прерваны. На данный момент мы видим умеренный рост азиатских туристов, но это число все еще ниже по сравнению с предыдущим десятилетием», - сказал он.