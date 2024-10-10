Генеральный директор порта Хельсинки Вилле Хаапасаари прогнозирует заметный рост грузопотоков на линии Таллинн-Хельсинки после завершения строительства Rail Baltic. Кроме того, только что составлен план действий эстонско-финской инициативы зеленого коридора, и вскоре начнутся строительные работы в Западном порту, куда в будущем будет направляться весь прибывающий из Таллинна трафик.
Глава порта Хельсинки: к 2032 году для прибывающих из Таллинна судов будет построен новый терминал
Хаапасаари признал, что последние несколько лет были нелегкими для крупных портов Балтийского моря. Хотя влияние пандемии ковида на морские перевозки в настоящее время в значительной степени исчезло, война в Украине и охлаждение экономики по-прежнему удерживают количество пассажиров ниже рекордного уровня. «В 2019 году порт Хельсинки был крупнейшим в Европе с 12 млн пассажиров, сейчас мы отстаем от этого показателя на одну пятую. В то же время цифры растут, и мы ожидаем продолжения роста, особенно на маршруте Таллинн-Хельсинки», - сказал он.
По его словам, в последнее время в порт Хельсинки прибывает гораздо больше людей из Центральной и Южной Европы. «Лето там стало очень жарким из-за потепления климата, и погода у нас в это время гораздо приятнее», - пояснил он. Сами финны также стали больше путешествовать из-за восстановления покупательной способности.
Однако из числа пассажиров исчезли российские туристы, и в то же время пассажиров из Азии стало значительно меньше. «До пандемии туристы из Азии были нашим самым быстрорастущим пассажирским сегментом, но из-за войны многие прямые рейсы между Хельсинки и Азией были прерваны. На данный момент мы видим умеренный рост азиатских туристов, но это число все еще ниже по сравнению с предыдущим десятилетием», - сказал он.
В то же время во время пандемии грузовые перевозки оставались стабильными, и Хаапасаари даже прогнозирует заметный рост грузовых перевозок на линии Хельсинки-Таллинн, чему будет способствовать завершение строительства Rail Baltic, запланированное на 2030 год. «96 процентов внешней торговли Финляндии в настоящее время осуществляется морским путем. Люди все больше осознают, что морская торговля имеет решающее значение для Финляндии, и маршрут Таллинн-Хельсинки имеет решающее значение в этом контексте», - добавил он.
Сотрудничество с Таллиннским портом
В качестве одного из крупнейших мероприятий ближайшего будущего Хаапасаари выдвинул проект зеленого коридора между Эстонией и Финляндией, в котором, помимо порта Хельсинки и порта Таллинна, участвуют как сами города, так и все обслуживающие линию паромные компании.
По словам Хаапасаари, в мире существует несколько различных инициатив по созданию зеленых коридоров, но ни одна из них не имеет такого же объема, как эстонский и финский проект на нынешнем этапе. «По сути, даже если одна судоходная компания перейдет на зеленое топливо между двумя портами, это можно назвать зеленым коридором. Однако мы смотрим на всю картину - как создать более экологически чистое движение на море на линиях Хельсинки-Таллинн и Вуосаари-Мууга, чтобы учитывался весь путь «от двери до двери» при поездке или перемещении груза», - так он описал проект.
В начале октября руководящий комитет зеленого коридора утвердил список из 19 совместных проектов, в которых были подтверждены подробные мероприятия. Например, в портах создается инфраструктура с нулевым уровнем выбросов, улучшается управление отходами, в портах поощряется велосипедный туризм, а потребление топлива снижается с помощью цифровых решений. Также изучаются варианты улавливания углерода для сокращения выбросов углекислого газа.
«Весь сектор все больше понимает важность сокращения выбросов, и становится ясно, что климатической нейтральности на уровне одних портов недостаточно. Для реальных изменений мы должны повлиять на всю транспортную цепочку», - сказал Хаапасаари.
Хаапасаари добавил, что он определенно рассматривает Таллиннский порт скорее как партнера, чем конкурента. «У каждой поездки или грузовой перевозки есть отправная точка и пункт назначения, и плавное путешествие между ними имеет решающее значение, - сказал он. - Оба порта имеют схожие интересы, и поэтому мы вместе инвестируем и планируем в одном направлении».
Новый терминал для сообщения на линии Таллинн-Хельсинки
Наряду с проектом зеленого коридора порт Хельсинки продолжает создавать решения для береговой энергетики, позволяющие снизить выбросы судовых двигателей, шумовое загрязнение и расход топлива. Помимо собственных амбиций порта, этого требуют новые правила Евросоюза.
По словам Хаапасаари, береговое электричество в Хельсинки в настоящее время используется паромами, которые стоят в порту более двух часов. К 2030 году цель порта состоит в том, чтобы подавляющее большинство судов, останавливающихся в порту, использовало береговую электроэнергию.
Порт Хельсинки также хочет к 2032 году перенаправить все паромное сообщение Таллинн-Хельсинки в Западный порт. До этого ожидаются работы по расширению, после чего там будет построен новый терминал и тоннель, который соединит порт с западным шоссе. По словам Хаапасаари, строительство тоннеля начнется в 2027 году, после чего начнется строительство терминала.
«Влияние порта на состояние всей страны нельзя недооценивать. На нас лежит большая ответственность за то, как Финляндия связана с остальным миром, и порт должен обеспечить бесперебойное движение судов», - заключил он.