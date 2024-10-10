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Глава порта Хельсинки: к 2032 году для прибывающих из Таллинна судов будет построен новый терминал

Перевод: Павел Соболев
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Эскизный проект будущего терминала в Западном порту Хельсинки, который будет с 2032 года обслуживать все прибывающие из Таллинна в финскую столицу суда.
Эскизный проект будущего терминала в Западном порту Хельсинки, который будет с 2032 года обслуживать все прибывающие из Таллинна в финскую столицу суда. Фото: Helsingi sadam

Генеральный директор порта Хельсинки Вилле Хаапасаари прогнозирует заметный рост грузопотоков на линии Таллинн-Хельсинки после завершения строительства Rail Baltic. Кроме того, только что составлен план действий эстонско-финской инициативы зеленого коридора, и вскоре начнутся строительные работы в Западном порту, куда в будущем будет направляться весь прибывающий из Таллинна трафик.

Хаапасаари признал, что последние несколько лет были нелегкими для крупных портов Балтийского моря. Хотя влияние пандемии ковида на морские перевозки в настоящее время в значительной степени исчезло, война в Украине и охлаждение экономики по-прежнему удерживают количество пассажиров ниже рекордного уровня. «В 2019 году порт Хельсинки был крупнейшим в Европе с 12 млн пассажиров, сейчас мы отстаем от этого показателя на одну пятую. В то же время цифры растут, и мы ожидаем продолжения роста, особенно на маршруте Таллинн-Хельсинки», - сказал он.

По его словам, в последнее время в порт Хельсинки прибывает гораздо больше людей из Центральной и Южной Европы. «Лето там стало очень жарким из-за потепления климата, и погода у нас в это время гораздо приятнее», - пояснил он. Сами финны также стали больше путешествовать из-за восстановления покупательной способности.

Однако из числа пассажиров исчезли российские туристы, и в то же время пассажиров из Азии стало значительно меньше. «До пандемии туристы из Азии были нашим самым быстрорастущим пассажирским сегментом, но из-за войны многие прямые рейсы между Хельсинки и Азией были прерваны. На данный момент мы видим умеренный рост азиатских туристов, но это число все еще ниже по сравнению с предыдущим десятилетием», - сказал он.

В то же время во время пандемии грузовые перевозки оставались стабильными, и Хаапасаари даже прогнозирует заметный рост грузовых перевозок на линии Хельсинки-Таллинн, чему будет способствовать завершение строительства Rail Baltic, запланированное на 2030 год. «96 процентов внешней торговли Финляндии в настоящее время осуществляется морским путем. Люди все больше осознают, что морская торговля имеет решающее значение для Финляндии, и маршрут Таллинн-Хельсинки имеет решающее значение в этом контексте», - добавил он.

Сотрудничество с Таллиннским портом

В качестве одного из крупнейших мероприятий ближайшего будущего Хаапасаари выдвинул проект зеленого коридора между Эстонией и Финляндией, в котором, помимо порта Хельсинки и порта Таллинна, участвуют как сами города, так и все обслуживающие линию паромные компании.

По словам Хаапасаари, в мире существует несколько различных инициатив по созданию зеленых коридоров, но ни одна из них не имеет такого же объема, как эстонский и финский проект на нынешнем этапе. «По сути, даже если одна судоходная компания перейдет на зеленое топливо между двумя портами, это можно назвать зеленым коридором. Однако мы смотрим на всю картину - как создать более экологически чистое движение на море на линиях Хельсинки-Таллинн и Вуосаари-Мууга, чтобы учитывался весь путь «от двери до двери» при поездке или перемещении груза», - так он описал проект.

В начале октября руководящий комитет зеленого коридора утвердил список из 19 совместных проектов, в которых были подтверждены подробные мероприятия. Например, в портах создается инфраструктура с нулевым уровнем выбросов, улучшается управление отходами, в портах поощряется велосипедный туризм, а потребление топлива снижается с помощью цифровых решений. Также изучаются варианты улавливания углерода для сокращения выбросов углекислого газа.

«Весь сектор все больше понимает важность сокращения выбросов, и становится ясно, что климатической нейтральности на уровне одних портов недостаточно. Для реальных изменений мы должны повлиять на всю транспортную цепочку», - сказал Хаапасаари.

Хаапасаари добавил, что он определенно рассматривает Таллиннский порт скорее как партнера, чем конкурента. «У каждой поездки или грузовой перевозки есть отправная точка и пункт назначения, и плавное путешествие между ними имеет решающее значение, - сказал он. - Оба порта имеют схожие интересы, и поэтому мы вместе инвестируем и планируем в одном направлении».

Вилле Хаапасаари.
Вилле Хаапасаари. Фото: Liimatainen Sanna

Новый терминал для сообщения на линии Таллинн-Хельсинки

Наряду с проектом зеленого коридора порт Хельсинки продолжает создавать решения для береговой энергетики, позволяющие снизить выбросы судовых двигателей, шумовое загрязнение и расход топлива. Помимо собственных амбиций порта, этого требуют новые правила Евросоюза.

По словам Хаапасаари, береговое электричество в Хельсинки в настоящее время используется паромами, которые стоят в порту более двух часов. К 2030 году цель порта состоит в том, чтобы подавляющее большинство судов, останавливающихся в порту, использовало береговую электроэнергию.

Порт Хельсинки также хочет к 2032 году перенаправить все паромное сообщение Таллинн-Хельсинки в Западный порт. До этого ожидаются работы по расширению, после чего там будет построен новый терминал и тоннель, который соединит порт с западным шоссе. По словам Хаапасаари, строительство тоннеля начнется в 2027 году, после чего начнется строительство терминала.

«Влияние порта на состояние всей страны нельзя недооценивать. На нас лежит большая ответственность за то, как Финляндия связана с остальным миром, и порт должен обеспечить бесперебойное движение судов», - заключил он.

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