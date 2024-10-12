Этой осенью исполняется 75 лет с начала производства творожных сырков в странах Балтии, и знаменательная дата побудила Alma вывести на рынок абсолютно новую линейку сырков. В Эстонии в месяц съедают более четырех с половиной миллионов сырков, и все указывает на то, что их потребление растет.
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ФОТО ⟩ Творожному сырку 75 лет! Девять удивительных исторических фактов
Историк кулинарии Ану Каннике привела девять фактов о творожных сырках. Это удивит даже заядлых фанатов сырков, которые не могут представить свой день без этого продукта.