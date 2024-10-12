ФОТО Творожному сырку 75 лет! Девять удивительных исторических фактов

Этой осенью исполняется 75 лет с начала производства творожных сырков в странах Балтии, и знаменательная дата побудила Alma вывести на рынок абсолютно новую линейку сырков. В Эстонии в месяц съедают более четырех с половиной миллионов сырков, и все указывает на то, что их потребление растет.