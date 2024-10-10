Российскому олимпийскому чемпиону в США сделали ошеломляющее предложение, от которого он отказался

28-летний Шестеркин является игроком команды «Нью-Йорк Рейнджерс», борющейся за Кубок Стэнли, и в этом сезоне заработает 22,67 миллиона долларов (без вычета налогов).

Однако следующим летом россиянин станет свободным агентом, и чтобы не потерять капитана, «Рейнджерс» предложили ему восьмилетний контракт на сумму 84 миллиона долларов.

Однако журналист ESPN Кевин Уикс сообщил, что Шестеркин отклонил это предложение. Почему вратарь повел себя таким образом, пока неизвестно. Когда его спросили об этом после вчерашней игры («Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:0), он отказался от комментариев.

Однако то, что россиянина что-то могло беспокоить в Нью-Йорке, можно было прочитать между строк в сентябре, когда он прокомментировал возможное продление контракта: «Я люблю эту команду и здешних болельщиков, и, понятное дело, было бы здорово продолжить здесь, но никогда не знаешь, что может случиться».

Лучшим сезоном выбранного НХЛ в 2014 году, но лишь пять лет спустя переехавшего за океан Шестеркина, стал сезон 2021/22, когда он получил премию «Везина Трофи» как лучший вратарь, а также был выбран для участия в Матче всех звезд.

Тогда его процент бросков в регулярном сезоне составил 93,5. В последних двух сезонах процент был чуточку хуже - 91,6 и 91,2 соответственно - что по-прежнему является одним из лучших показателей в НХЛ.

Если в НХЛ Шестеркин пока смог показать себя только индивидуальным трофеем, то в КХЛ, например, в 2017 году ему удалось завоевать еще и Кубок Гагарина. Среди его трофеев также можно найти золотую олимпийскую медаль Пхёнчхана 2018 года и две бронзовые медали чемпионата мира.