Пассажирский самолет летел среди иранских ракет

В то время как другие авиакомпании изменили маршруты своих рейсов после того, как американские СМИ предупредили о возможной атаке со стороны Ирана, рейс AF662 Air France из Парижа в Дубай продолжил полет над южной частью Ирака.

По информации французского телеканала LCI, который первым сообщил об инциденте, пилоты Air France видели ракеты в ночном небе из кабины, а иракские авиадиспетчеры пожелали им удачи, сообщает CNN.

Компания уточнила, что их самолет находился в специальном воздушном коридоре, который используется всеми авиакомпаниями в южной части Ирака. Через 15 минут после этого рейс покинул воздушное пространство Ирака, которое было закрыто для полетов примерно через час после происшествия.

Хотя с самолетом ничего не произошло, так как около 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном, летели в сторону Израиля на высоте, значительно превышающей высоту полета коммерческих самолетов, решение не менять маршрут вызвало недовольство профсоюзов. Они обвинили компанию в нарушении правил безопасности.

«Это непостижимо», - заявил Лоран Век, представитель Государственного союза пилотов (SNPL), в интервью для The Times, добавив, что профсоюз потерял доверие к руководству Air France после этого инцидента. «Это ужасно», - прокомментировал представитель другого профсоюза пилотов.

Air France отметила, что в ночь атаки некоторые их рейсы были перенаправлены, чтобы избежать опасного района. Один рейс вернулся в Париж, а самолет из Сингапура в Париж сделал дополнительную остановку в Дели для дозаправки, чтобы обойти воздушное пространство Ирака.

«Air France постоянно следит за геополитической ситуацией в регионах, через которые проходят ее рейсы, чтобы обеспечить максимальную безопасность», - заявила компания, подчеркнув, что безопасность пассажиров и экипажа является для них главным приоритетом.