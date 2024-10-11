Эстонское кино и работа в Ида-Вирумаа: что у них общего?

Государство направит 10,9 миллиона евро на развитие инфраструктуры и вспомогательных услуг для киноиндустрии в Йыхви из Фонда справедливого перехода.

Проект будет реализован на территории бизнес-парка Йыхви, общая площадь которого составляет 45 га. Он расположен в километре от центра Йыхви и граничит с шоссе Таллинн - Нарва. По сообщению на сайте IVIA, строительство диги- и мультимедиа инкубатора и фильмостудии начнется в 2025 году.