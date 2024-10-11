Эстонское кино и работа в Ида-Вирумаа: что у них общего?

Йыхви получит от государства более десяти миллионов евро для того, чтобы снимать кино. С этой поддержкой фонд «Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа» (IVIA) построит здание инкубатора творческих индустрий в бизнес-парке Йыхви к сентябрю 2026 года.
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Проект будет реализован на территории бизнес-парка Йыхви, общая площадь которого составляет 45 га. Он расположен в километре от центра Йыхви и граничит с шоссе Таллинн - Нарва. По сообщению на сайте IVIA, строительство диги- и мультимедиа инкубатора и фильмостудии начнется в 2025 году.