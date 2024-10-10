Учителям предложат четырехступенчатую модель карьеры с разной зарплатой на каждом уровне

Минимальный коэффициент зарплаты для начинающего квалифицированного учителя составит 1,0, что сейчас соответствовало бы 1820 евро. Минимальный коэффициент для старшего преподавателя составит 1,1, а для педагога-мастера - 1,3, передает Rus.ERR .

Дополнительные средства, необходимые при внедрении модели в 2026 году, оцениваются в десять млн евро, дополнительные совокупные расходы в 2027 году составят 17 млн евро, а в 2028 году - 25 млн евро.

По словам председателя Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, такую компромисс можно считать удовлетворительным: «В течение 12 лет у нас не было карьерной модели, первый шаг сделан, и это дает учителям уверенность в том, что если они будут развиваться, то смогут влиять на свою зарплату в положительном направлении».