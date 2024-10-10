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В соборе Парижской Богоматери поставят дорогой эстонский рояль

Редактор: Kultuuritoimetus
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Горящий Нотр-Дам.
Горящий Нотр-Дам. Фото: Diana Ayanna / AP

В отреставрированном соборе Парижской Богоматери установят дорогой рояль Estonia – за инициативой стоят эстонские предприниматели и общественные деятели.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что собор Нотр-Дам, серьезно пострадавший в 2019 году в результате сильного пожара, планируется вновь открыть в начале декабря.

В отреставрированном соборе Парижской Богоматери будет установлен дорогостоящий рояль эстонского производства.

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