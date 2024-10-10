В этом году в Испанию прибыли более 42 000 нелегальных мигрантов, что на 59 процентов больше, чем в 2023 году. В Испании о них говорят как о потенциальном источнике рабочей силы, который облегчит проблему нехватки рабочих рук.
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Власти Испании надеются, что приток иммигрантов поможет удержать экономику страны на плаву
Испанский профессор экономики и эксперт по пенсионному обеспечению Хавьер Диас-Хименес объясняет, что бэби-бум, продолжавшийся с середины 1950-х до конца 70-х годов, породил поколение испанцев, которые сейчас находятся на пути к пенсионному возрасту. В последующих поколениях рождаемость была значительно ниже, пишет новостной портал британской национальной телекомпании BBC.
«Следующие 20 лет будут решающими, потому что все больше и больше людей будут выходить на пенсию, - говорит профессор Диас-Хименес. - Согласно последнему демографическому сценарию, за это время на пенсию выйдут 14,1 млн человек». Население Испании составляет 47,8 млн человек.