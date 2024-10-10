В центре Вильнюса произошла стрельба: ранены двое полицейских, один человек погиб

«Подозреваемый задержан. (...) Двое полицейских ранены, девушка в ногу, мужчина в грудь», - подтвердил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, во время инцидента был застрелен 70-летний мужчина. «Он был застрелен и найден мертвым в квартире», - сообщил представитель полиции.

По словам Матониса, пострадавшие полицейские доставлены в больницу.

Как рассказал Матонис, стражи порядка были вызваны на место происшествия для выселения человека из квартиры.

Впервые об инциденте стало известно около 11:00, когда у полиции тогда была информация об одном раненом полицейском.

Состояние стражей порядка остается неясным, как и точное место происшествия. Подозреваемый был забаррикадирован в квартире.

На месте происшествия и вокруг него припарковано около десяти полицейских машин с включенными мигалками, дежурят несколько десятков сотрудников полиции, некоторые из них с автоматами, сообщил корреспондент BNS на месте происшествия.

Власти перекрыли движение на части улиц Васаре 16-осес, Шермукшню и другие прилегающие улицы.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела пока отказался комментировать ситуацию, он сообщил BNS, что прибыл на место происшествия.

В четверг на площади Лукишкис проходит досрочное голосование на выборах в Сейм.

Как сообщили BNS в Главизбиркоме, из-за инцидента процесс голосования не остановлен.