В четверг в центре Вильнюса мужчина, которому грозило выселение из квартиры, открыл стрельбу и ранил двух полицейских. Подозреваемый задержан, сообщает RUS TVNET со ссылкой на полицию Литвы.
В центре Вильнюса произошла стрельба: ранены двое полицейских, один человек погиб
«Подозреваемый задержан. (...) Двое полицейских ранены, девушка в ногу, мужчина в грудь», - подтвердил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, во время инцидента был застрелен 70-летний мужчина. «Он был застрелен и найден мертвым в квартире», - сообщил представитель полиции.
По словам Матониса, пострадавшие полицейские доставлены в больницу.
Как рассказал Матонис, стражи порядка были вызваны на место происшествия для выселения человека из квартиры.
Впервые об инциденте стало известно около 11:00, когда у полиции тогда была информация об одном раненом полицейском.
Состояние стражей порядка остается неясным, как и точное место происшествия. Подозреваемый был забаррикадирован в квартире.
На месте происшествия и вокруг него припарковано около десяти полицейских машин с включенными мигалками, дежурят несколько десятков сотрудников полиции, некоторые из них с автоматами, сообщил корреспондент BNS на месте происшествия.
Власти перекрыли движение на части улиц Васаре 16-осес, Шермукшню и другие прилегающие улицы.
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела пока отказался комментировать ситуацию, он сообщил BNS, что прибыл на место происшествия.
В четверг на площади Лукишкис проходит досрочное голосование на выборах в Сейм.
Как сообщили BNS в Главизбиркоме, из-за инцидента процесс голосования не остановлен.