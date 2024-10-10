8 октября в Таллинне полиция задержала мужчин, подозреваемых в убийстве двух человек и компьютерном мошенничестве. Сегодня было санкционировано взятие подозреваемых под стражу.
Полиция задержала в Таллинне подозреваемых в убийстве двух человек
Согласно подозрению, в апреле 2022 года 36- и 35-летний мужчины убили знакомого им 22-летнего мужчину и его спутницу жизни, 31-летнюю женщину, которая находилась на ранней стадии беременности.
После долгого и тщательного расследования полиция задержала подозреваемых на этой неделе, и сегодня они были взяты под стражу. Кроме того, полиция задержала 39-летнего мужчину, который после смерти потерпевших взял на их имя кредитные обязательства. Его подозревали в компьютерном мошенничестве. Точный характер отношений мужчины с подозреваемыми в убийстве пока выясняется.
Об исчезновении 22-летнего мужчины и 31-летней женщины в полицию сообщили летом 2022 года, после чего их немедленно начали искать. На тот момент найти мужчину и женщину не удалось, поскольку они бесследно исчезли. Год спустя, то есть в июле 2023 года, семья, охотившаяся в лесу в волости Ания в Харьюмаа, обнаружила в неглубокой яме человеческие останки. Эксперт установил, что это был 22-летний мужчина, пропавший годом ранее.
«Поскольку обстоятельства указывали на преступление, мы немедленно возбудили уголовное дело, чтобы выяснить, кто мог совершить это деяние. При этом мы также продолжили поиски пропавшей женщины», - рассказал руководитель группы расследования убийств Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.
По его словам, расследование осложнилось тем, что к моменту, когда следователи узнали о преступлении в июле 2023 года, со времени убийства прошло уже больше года. «Это означает, что мы не могли полагаться на доказательства, которые мы находим в тех случаях, когда преступление только что произошло и мы преследуем преступника по пятам. Например, записи камер наблюдения были стерты, а люди, от которых мы надеялись получить хотя бы небольшую часть информации, которая могла бы продвинуть расследование вперед, не помнили в подробностях события времен годичной давности», - объяснил Куперштейн.
Следователи выдвигали разные версии расследования, проверяли улики и пытались реконструировать последний день жертв, чтобы понять, что привело к этим трагическим событиям. «Благодаря собранной информации и в ходе анализа мы вышли на потенциальных подозреваемых, после чего началась длительная работа по сбору доказательств. Расследование было сложным - нам приходилось искать улики, как иголку в стоге сена, и у нас неоднократно возникало ощущение, что преступление так и останется нераскрытым», - рассказал руководитель группы расследования убийств.
Однако непрерывная работа следователей на протяжении более года дала результаты, поскольку в августе этого года следователи также обнаружили захороненное тело еще одной жертвы, 31-летней женщины, также в волости Ания. «К этому моменту у нас были и остальные доказательства, благодаря которым у нас были основания задержать мужчин на этой неделе», - сказал Куперштейн.
Сегодня Харьюский уездный суд принял решение арестовать на два месяца 36- и 35-летнего мужчин, подозреваемых в убийстве и компьютерном мошенничестве, по ходатайству прокуратуры.
«Прокуратура потребовала арестовать мужчин, подозреваемых в убийстве и компьютерном мошенничестве, поскольку, учитывая прежнюю модель поведения подозреваемых, существует достаточно высокая вероятность того, что они могут продолжать совершать новые преступления, а в случае одного подозреваемого также существует риск уклонения от следствия. В то же время собранные на данный момент доказательства позволяют предположить, что мужчины могут быть причастны к совершению очень тяжкого преступления и намеренному сокрытию его следов. Это также привело к необходимости потребовать их ареста», - пояснила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги.
В то же время Круузимяги заявила, что прокуратура на данный момент не видит необходимости арестовывать третьего подозреваемого, 39-летнего мужчину, которого подозревают лишь в компьютерном мошенничестве. «Однако в ходе продолжающегося уголовного производства мы также должны выяснить точные действия третьего подозреваемого и то, насколько он был осведомлен о произошедшем», - сказала Круузимяги, которая сообщила, что третьему подозреваемому запретили покидать его место жительства.