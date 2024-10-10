Полиция задержала в Таллинне подозреваемых в убийстве двух человек

Согласно подозрению, в апреле 2022 года 36- и 35-летний мужчины убили знакомого им 22-летнего мужчину и его спутницу жизни, 31-летнюю женщину, которая находилась на ранней стадии беременности.

После долгого и тщательного расследования полиция задержала подозреваемых на этой неделе, и сегодня они были взяты под стражу. Кроме того, полиция задержала 39-летнего мужчину, который после смерти потерпевших взял на их имя кредитные обязательства. Его подозревали в компьютерном мошенничестве. Точный характер отношений мужчины с подозреваемыми в убийстве пока выясняется.

Об исчезновении 22-летнего мужчины и 31-летней женщины в полицию сообщили летом 2022 года, после чего их немедленно начали искать. На тот момент найти мужчину и женщину не удалось, поскольку они бесследно исчезли. Год спустя, то есть в июле 2023 года, семья, охотившаяся в лесу в волости Ания в Харьюмаа, обнаружила в неглубокой яме человеческие останки. Эксперт установил, что это был 22-летний мужчина, пропавший годом ранее.

«Поскольку обстоятельства указывали на преступление, мы немедленно возбудили уголовное дело, чтобы выяснить, кто мог совершить это деяние. При этом мы также продолжили поиски пропавшей женщины», - рассказал руководитель группы расследования убийств Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.