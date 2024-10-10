Крупный эстонский мобильный оператор спрогнозировал сроки закрытия сети 2G

В 2023 году компания Telia первой среди местных мобильных операторов закрыла в Эстонии свою сеть 3G. Компания заверяет, что мобильная сеть 2G в ближайшие годы не будет закрыта.

По словам руководителя отдела мобильной сети Telia Оливера Лекка, время от времени общественность получает информацию, согласно которой все страны группы Telia Company (включая Эстонию) планируют в 2025 году закрыть свои сети 2G, или GSM. Однако эта информация не соответствует действительности.

«Разные страны, в которых работает Telia Company, движутся к закрытию старых мобильных сетей разными темпами. Если, например, план закрытия сети 2G в Норвегии уже ясен, то для Эстонии точного плана еще нет. Таким образом, до конца этого десятилетия, то есть до 2029 года, мы точно не планируем закрывать сеть 2G», – сказал Лекк.

Хотя на сегодня основная часть трафика мобильной сети Telia приходится на новые сети 4G и 5G, сеть 2G по-прежнему обслуживает небольшую долю мобильной голосовой связи.

Помимо этого, сеть 2G используется для передачи данных между устройствами и системами, такими как платежные терминалы, системы автоматических ворот, счетчики воды и газа с дистанционным считыванием и различные системы наблюдения. Совершенно отдельная область применения связана с транспортом, поскольку ряд автопроизводителей по-прежнему оснащают автомобили из расчета на 2G (GSM) и 3G, а не на новые технологии 4G или 5G.

В 2023 году Telia стала первым эстонским оператором мобильной связи, который от уезда к уезду закрыл свою сеть 3G, служившую клиентам компании около 20 лет. Преобладающая доля клиентов Telia пользуется телефонами с поддержкой VoLTE, то есть 4G. На данный момент более 80% мобильной голосовой связи Telia осуществляется в сети 4G.