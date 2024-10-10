ISW: российское наступление в Донецкой области достигнет своего пика в ближайшие месяцы

«Неблагоприятные погодные условия осени 2024 года и начала зимы 2024-2025 годов, скорее всего, усложнят как механизированные, так и пехотные маневры, однако российские войска могут попытаться сохранить давление на востоке Украины», - отмечают аналитики.

Российское командование, вероятно, стремится усилить механизированное наступление, чтобы войска могли продвигаться по открытой местности и закрепиться в населенных пунктах, расположенных рядом с линией фронта. Эти населенные пункты могут затем служить плацдармами для подготовки новых атак и достижения таких целей, как захват Курахово или Покровска.