Ураган «Милтон» ослаб, но оставил после себя сильные разрушения. Во Флориде 3 млн человек остались без электричества

Синоптики ожидали, что центр урагана придется на мегаполис Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек. В итоге эпицентр прошел через городок Сиеста-Ки с населением около 5400 человек, находящемся примерно в 100 км к югу от Тампа-Бэй.

Светофоры. Фото: Reuters

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выразил надежду, что Тампа-Бэй сможет избежать серьезных разрушений и что худшего из прогнозируемых штормовых нагонов удастся избежать, потому что ураган выйдет на сушу до начала прилива. По прогнозам синоптиков, уровень морской воды может подняться на 4 метра.

ДеСантис сообщил, что «Милтон» также вызвал по меньшей мере 19 торнадо, которые нанесли ущерб во многих округах и уничтожили около 125 домов, большинство из которых - передвижные.

«На данный момент эвакуация слишком опасна, поэтому вам нужно найти укрытие там, где вы находитесь, и просто затаиться», - сказал ДеСантис.

По прогнозам синоптиков, «Милтон» сохранит ураганную силу, пересекая Флориду в четверг утром, но после выхода в Атлантику, скорее всего, постепенно ослабнет.

В штате, уже пострадавшем от урагана «Хелен» две недели назад, около двух миллионов человек получили приказ об эвакуации, и еще миллионы живут в местах, где, как предполагается, пройдет «Милтон».

Карта. Фото: BBC

В среду днем почти на четверти автозаправочных станций Флориды не было топлива.