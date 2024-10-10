Чт, 10.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Видео Водитель не смог выполнить распоряжение полиции: всему виной алкоголь

Copy
Фото: Kuvatõmmis videost

Недавно Лыунаская префектура получила сообщение от бдительного участника дорожного движения, что в волости Муствеэ в Йыгевамаа ранним утром ездит автомобиль, водитель которого то ускоряется, то замедляется, то газует, то резко тормозит.

Поскольку звонивший заподозрил, что водитель может быть пьян, он сообщил об этом полиции. Патруль отреагировал на вызов и заметил описанный автомобиль в районе деревни Рая.

Полицейские подали водителю сигнал об остановке и водитель попытался на него отреагировать. Однако употребленный алкоголь помешал выполнить маневр, и вместо того чтобы остановиться на обочине, водитель съехал в кювет.

Полиция установила, что водитель был пьян, также у машины не был пройден техосмотр, а также отсутствовала страховка. 39-летнего нарушителя отстранили от вождения, в отношении него начато производство. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх