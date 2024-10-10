Видео Водитель не смог выполнить распоряжение полиции: всему виной алкоголь

Поскольку звонивший заподозрил, что водитель может быть пьян, он сообщил об этом полиции. Патруль отреагировал на вызов и заметил описанный автомобиль в районе деревни Рая.

Полицейские подали водителю сигнал об остановке и водитель попытался на него отреагировать. Однако употребленный алкоголь помешал выполнить маневр, и вместо того чтобы остановиться на обочине, водитель съехал в кювет.

Полиция установила, что водитель был пьян, также у машины не был пройден техосмотр, а также отсутствовала страховка. 39-летнего нарушителя отстранили от вождения, в отношении него начато производство.