Фонд интеграции открыл курсы эстонского для получателей международной защиты

Получатели международной защиты приглашаются на курсы эстонского языка на уровнях A1, A2 и B1. Курсы можно пройти бесплатно онлайн, в Тарту или Таллинне, занятия начинаются в октябре, ноябре и декабре этого года. Курсы организует Фонд интеграции в рамках государственной программы адаптации Settle in Estonia.

«Стоит зарегистрироваться на курсы при первой же возможности, чтобы успеть выбрать подходящий курс. Сейчас предлагается несколько десятков курсов для примерно 1500 лиц, получивших международную защиту. Курсы различаются по уровню сложности, а также по времени и месту обучения: занятия проходят утром или вечером, онлайн или на месте, начиная со следующей недели или со следующего месяца. Если с регистрацией медлить и не записаться на нужный курс сразу, то ждать следующего курса, возможно, придется долго», - сказала руководитель отдела адаптации Фонда интеграции Бритта Сакс.

Курсы эстонского языка длятся четыре-пять месяцев. Обычно занятия проводятся два раза в неделю, каждое занятие длится два-три часа. В каждой учебной группе 20 человек. Курсы на уровень A1 проводят выбранные в рамках государственного тендера языковые школы Folkuniversitet Estonia MTÜ, Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Reiting PR OÜ и Sola Integra OÜ, а на уровни A2 и B1 - Algus OÜ, Reiting PR OÜ и Тартуский народный университет.

Программа адаптации Settle in Estonia - это бесплатная образовательная программа, призванная помочь новым иммигрантам, т. е. иностранцам, прибывшим в Эстонию в течение последних пяти лет, быстрее адаптироваться к местной жизни и интегрироваться в эстонское общество. Курсы эстонского языка для лиц, получивших международную защиту, предлагаемые в рамках программы адаптации, финансируются из государственного бюджета, выделяемого через Министерство культуры.