РОКОВАЯ ПОЕЗДКА Путешествие Айво Петерсона в оккупированный Донбасс и оттуда в Эстонию за решетку

В ходе закрытых слушаний также были проанализированы материалы КаПо, что может поместить рассказанное Петерсоном в иной контекст. Поскольку эти материалы не подлежат публичному разглашению, Postimees не может на них ссылаться и представляет только версию самого Петерсона. Следует также отметить, что нижеследующее является кратким изложением не всех его заявлений, поскольку допрос проходил частично за закрытыми дверями и на позавчерашнем заседании не удалось расспросить обо всем.

Петерсон, отвечая на вопросы, был достаточно словоохотливым и время от времени смотрел на публику и журналиста в зале так, будто его ответы адресовались им. Несколько раз разговор заходил не о конкретных событиях, а о его политических взглядах и мыслях. То, что говорил подсудимый, – лишь часть показаний, которые впоследствии могут быть использованы защитой. Журналист заметил ряд противоречий между тем, что Петерсон сказал в суде, и тем, что ранее говорил в СМИ.