Полиция просит помощи в поиске пропавшей в волости Кохила 16-летней Герты.
Ушла в школу и пропала: полиция объявила в розыск 16-летнюю девочку
Сегодня утром, 10 октября, Герта ушла из дома в волости Кохила и отправилась в школу в Таллинне, но девочка так и не добралась до учебного заведения и не вернулась домой. Девочка может находиться как в Рапламаа, так и в Таллинне. У него нет с собой телефона.
Ее рост составляет 180 см, она стройного телосложения. У нее темные волосы, она может быть одета в темную куртку и темно-желтые брюки.
Полиция просит всех, кто видел Герту или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.