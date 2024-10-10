Ушла в школу и пропала: полиция объявила в розыск 16-летнюю девочку

Сегодня утром, 10 октября, Герта ушла из дома в волости Кохила и отправилась в школу в Таллинне, но девочка так и не добралась до учебного заведения и не вернулась домой. Девочка может находиться как в Рапламаа, так и в Таллинне. У него нет с собой телефона.