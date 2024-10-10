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Ушла в школу и пропала: полиция объявила в розыск 16-летнюю девочку

Редактор: rus.postimees.ee
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Герта.
Герта. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в волости Кохила 16-летней Герты.

Сегодня утром, 10 октября, Герта ушла из дома в волости Кохила и отправилась в школу в Таллинне, но девочка так и не добралась до учебного заведения и не вернулась домой. Девочка может находиться как в Рапламаа, так и в Таллинне. У него нет с собой телефона.

Ее рост составляет 180 см, она стройного телосложения. У нее темные волосы, она может быть одета в темную куртку и темно-желтые брюки.

Полиция просит всех, кто видел Герту или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.

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