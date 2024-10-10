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ФОТО Позор Голливудских холмов: собственнику недвижимости грозят неприятности

Перевод: Вера Копти
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Дом, который является пятном на репутации хорошего района.
Дом, который является пятном на репутации хорошего района. Фото: ROBYN BECK / AFP / Scanpix

Заброшенная вилла на Голливудских холмах является не только бельмом на глазу для туристов, болью для чиновников Лос-Анджелеса, но и источником опасности для живущих рядом сливок американского общества. 

Четырехэтажный особняк захвачен сквоттерами. Соседи рассказали местному изданию NBCLA, что вилла пустовала примерно десяти лет, но год назад, несмотря на то, что здание заперто и огорожено, сквоттеры в него все-таки проникли. На прошлой неделе на стенах здания появились свежие граффити. 

Внешний вид здания просто ужасающий.
Внешний вид здания просто ужасающий. Фото: Robyn Beck / AFP / Scanpix
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