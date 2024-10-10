ФОТО Позор Голливудских холмов: собственнику недвижимости грозят неприятности

Заброшенная вилла на Голливудских холмах является не только бельмом на глазу для туристов, болью для чиновников Лос-Анджелеса, но и источником опасности для живущих рядом сливок американского общества.
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Четырехэтажный особняк захвачен сквоттерами. Соседи рассказали местному изданию NBCLA, что вилла пустовала примерно десяти лет, но год назад, несмотря на то, что здание заперто и огорожено, сквоттеры в него все-таки проникли. На прошлой неделе на стенах здания появились свежие граффити.