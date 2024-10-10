ФОТО Позор Голливудских холмов: собственнику недвижимости грозят неприятности

Четырехэтажный особняк захвачен сквоттерами. Соседи рассказали местному изданию NBCLA, что вилла пустовала примерно десяти лет, но год назад, несмотря на то, что здание заперто и огорожено, сквоттеры в него все-таки проникли. На прошлой неделе на стенах здания появились свежие граффити.