Чт, 10.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган

Copy
BBC
Хан Ган. Шарж.
Хан Ган. Шарж. Фото: Nobel Prize

Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган «за напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевский комитет присудил премию по литературе норвежскому автору Юну Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, в которых он заставляет звучать то, что невозможно выразить словами».

Нобелевская медаль.
Нобелевская медаль. Фото: Getty Images

Победители прошлых лет

2023: Юн Фоссе (Норвегия)

2022: Анни Эрно (Франция)

2021: Абдулразак Гурна (Танзания)

2020: Луиза Глюк (США)

2019: Петер Хандке (Австрия)

2018: Ольга Токарчук (Польша)

2017: Кадзуо Исигуро (Великобритания)

2016: Боб Дилан (США)

2015: Светлана Алексиевич (Беларусь)

2014: Патрик Модиано (Франция)

2013: Элис Манро (Канада)

2012: Мо Янь (Китай)

2011: Томас Транстремер (Швеция)

2010: Марио Варгас Льоса (Перу)

2009: Герта Мюллер (Германия)

2008: Жан-Мари Ле Клезио (Франция)

2007: Дорис Лессинг (Великобритания)

2006: Орхан Памук (Турция)

    BBC
    Комментарии
    Copy

    Ключевые слова

    Наверх