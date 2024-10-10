Чт, 10.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Мировой индекс голода: женщины страдают от недоедания чаще, чем мужчины

Copy
Согласно данным исследователей, здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли.
Согласно данным исследователей, здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли. Фото: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

В мире по-прежнему голодают 733 млн человек, большинство из них живут в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии, пишет DW.

Об этом говорится в ежегодном докладе «Мировой индекс голода», представленном в четверг, 10 октября, в Берлине, немецкой благотворительной организацией «Помощь голодающим в мире» (Welthungerhilfe).

Согласно ее данным, здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли. В 36 странах ситуация с недоеданием характеризуется как «серьезная», в шести - как «очень серьезная». Производству и поставкам продовольствия мешают вооруженные конфликты, такие как гражданская война в Судане, а также негативные последствия глобального изменения климата, отмечают авторы документа.

В докладе Welthungerhilfe подчеркивается, что женщины страдают от недоедания чаще, чем мужчины.

«Дискриминационные нормы и насилие ограничивают их доступ к ресурсам и способность справляться с кризисами. Улучшение их возможностей может стать важным рычагом для преодоления застоя в борьбе с голодом», - пишут немецкие эксперты.

Президент Welthungerhilfe Марлен Тиме обвинила мировое сообщество в том, что оно уделяет недостаточно внимания решению проблемы голода, из-за чего прогресс в этой области идет слишком медленно. В 2022 году, по данным немецкой благотворительной организации, в мире голодали более 800 млн человек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх