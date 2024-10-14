Министерство образования: чтобы учиться на эстонском языке, ученику нужен пробный учебный год

«Мы годами призываем к тому, чтобы у учеников профтехучилищ была возможность в течение года учить дополнительно эстонский язык. Этот же период помог бы ему также убедиться в том, что выбранная специальность ему подходит», - объяснила она. После такого года у ученика должна быть возможность изменить свой выбор.

«В ходе вступительных экзаменов мы не можем полностью убедиться в том, что молодой человек на самом деле владеет эстонским языком на достаточном уровне. Но мы не должны ставить его в такое положение, при котором в последствии он будет исключен как не справляющийся», - добавила Лааси-Ыйге.

С какими еще сложностями сталкиваются выпускники основной школы при выборе дальнейшего пути в системе образования? На этот и другие вопрос ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 14 октября, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.