Объясняет офтальмолог: как снизить риск развития у ребенка близорукости

Доктор Каарел Крее из глазной клиники Клиникума Тартуского университета подчеркнул, что коррекция зрения у детей и регулярные проверки зрения важны, поскольку зрение детей часто еще находится на стадии развития, и своевременное лечение помогает улучшить зрение.

«Проверка зрения у детей либо на приеме у семейного врача, либо на приеме у офтальмолога назначается всем детям в возрасте трех лет и еще раз перед поступлением в школу примерно в возрасте семи лет. Исследования показывают, что сокращение времени, проведенного перед экраном и на открытом воздухе, может помочь уменьшить или предотвратить близорукость у детей. Поэтому очень важно повышать осведомленность о здоровье глаз дома, в детском саду и школе», - сказал доктор Крее.

По словам офтальмолога, к детям применимо простое правило 2-20-20: проводите при дневном свете не менее двух часов каждый день и делайте перерыв после каждых 20 минут напряженной работы, глядя на что-то с расстояния не менее шести метров в течение 20 секунд. Напряженная работа может означать учебу, домашнее задание, чтение книги в свободное время или использование смарт-устройства.

Как и детям, взрослым также необходимо заботиться о здоровье глаз. «Многие из наиболее распространенных заболеваний глаз, связанных с ухудшением зрения, таких как диабетическая ретинопатия, катаракта и глаукома, можно вылечить, если их вовремя обнаружить. Для своевременного выявления людям старше 40 лет необходимо каждые два-три года проходить регулярный осмотр, при котором проверяют остроту зрения, глазное давление, проверяют глаза на предмет наиболее часто встречающихся заболеваний глаз», - рассказал доктор Крее.

Помимо обычных приемов офтальмолога, глазная клиника в Клиникуме Тартуского университета также предлагает прием детского офтальмолога.