Молодежный работник: позвольте подростку самому выбрать себе профессию

«Родителям нужно чуть-чуть расслабиться на тему оценок, - сказал молодежный работник. - Я знаю много детей, которых очень мучают на счет оценок. Но мы видим, что, на самом деле, успешно построенная карьера не всегда имеет плотную связь с оценочным листом в школе».

Латушкевич уверен, что тем, кто имеет представление о том, что он хочет, нужно дать немного свободы, чтобы человек почувствовал, подумал и понял, куда двигаться и какие усилия для этого нужно приложить.

С какими еще сложностями сталкиваются выпускники основной школы при выборе дальнейшего пути в системе образования? На этот и другие вопрос ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 14 октября, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.