Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам: новый поворот в деле Wildberries

Глава Чечни не скрывал свою вовлеченность в конфликт вокруг компании Wildberries, но перестрелку, произошедшую в центре Москвы 18 сентября, до сих пор не комментировал.

Свое заявление Кадыров сделал, когда участники совещания перешли в разговоре на чеченский. «Там была бизнес-ситуация. Барахоев Бекхан, Керимов Сулейман, Курбанов Ризван - сами бизнесмены. Они не просто у этой женщины бизнес пытаются отобрать, они меня заказали. Я объявляю кровную месть Барахоеву Бекхану, если он не докажет, Каримову Сулейману и Курбанову Ризвану», - сказал Кадыров (здесь и далее - перевод Би-би-си).

На совещании с чеченскими силовиками в Грозном Кадыров также подробно рассказал о своем отношении к конфликту. Эта часть разговора также шла на чеченском языке. Глава Чечни заявил, что погибший охранник Wildberries не работал официально, «не имея никакого отношения к компании, без документов, разрешения на работу - без ничего».