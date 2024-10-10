Рафаэль Надаль принял сложное решение: время поставить точку

38-летний Надаль выступил с видеообращением в социальных сетях, где сообщил, что его последним профессиональным соревнованием станет финал Кубка Дэвиса в Малаге в ноябре. Легендарный теннисист входит в состав сборной Испании, которая в четвертьфинале встретится с Нидерландами.

Хотя заявление Надаля стало для многих любителей тенниса настоящей болью, тем не менее, оно не было громом среди ясного неба. В последние годы испанца преследовали травмы: в 2023 году травма бедра едва не лишила его возможности играть на поле.

«Реальность такова, что у меня позади очень трудные годы. Особенно последние два. Я не мог играть свою игру, потому что всегда были известные ограничения», - сказал он и добавил, что сейчас самое время поставить точку в карьере, которая оказалась более успешной, чем можно было вообще представить.

За свою карьеру Надаль выиграл 22 турнира Большого шлема: Australia Open (2), Уимблдон (2), US Open (4) и Rolan Garros (14). Благодаря этому его по праву называют королем песчаных кортов.

Помимо побед на турнирах Большого шлема, в копилке Надаля еще две олимпийские золотые медали: первую он завоевал в 2008 году в Пекине в одиночном разряде, вторую — в 2016 году в Рио-де-Жанейро в парном разряде.