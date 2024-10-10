Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в пятницу по сравнению с четвергом вырастет на 78% до 60,32 евро за мегаватт-час (6,03 цента за киловатт-час).
В пятницу цена на электричество будет длительное время отрицательной
Самой высокой в 173,59 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию будет с 20 до 21 часа, а самой низкой в ночь на субботу, от 3 до 4 часов ночи, когда она упадет до минус 2,01 сента за мегаватт-час. Отрицательная цена будет наблюдаться в течение пятии часов - от часа до 6 утра.
В Латвии и Литве электричество в пятницу будет стоить как в Эстонии. В Финляндии же цена будет почти в шесть раз ниже - 1,01 цента за киловатт-час.