В пятницу цена на электричество будет длительное время отрицательной

Самой высокой в 173,59 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию будет с 20 до 21 часа, а самой низкой в ночь на субботу, от 3 до 4 часов ночи, когда она упадет до минус 2,01 сента за мегаватт-час. Отрицательная цена будет наблюдаться в течение пятии часов - от часа до 6 утра.