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В пятницу цена на электричество длительное время будет отрицательной

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Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Andrey Metelev / Unsplash

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в пятницу по сравнению с четвергом вырастет на 78% до 60,32 евро за мегаватт-час (6,03 цента за киловатт-час).

Самой высокой в 173,59 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию будет с 20 до 21 часа, а самой низкой в ночь на субботу, от 3 до 4 часов ночи, когда она упадет до минус 2,01 цента за мегаватт-час. Отрицательная цена будет наблюдаться в течение пяти часов - от часа до 6 утра.

В Латвии и Литве электричество в пятницу будет стоить как в Эстонии. В Финляндии же цена будет почти в шесть раз ниже - 1,01 цента за киловатт-час.

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