Государственный суд признал ограничения для спа-центров в период пандемии законными

Правительство вводило различные меры для сдерживания распространения коронавируса в спа-центрах с лета 2020 года по лето 2021 года. Эти меры различались по уровню строгости: в некоторые периоды требовалось соблюдать дистанцию и ограничивать количество посетителей, а в определенное время спа-центрам было полностью запрещено работать.

В июне 2021 года Mustamäe Spa OÜ оспорила действовавшие тогда постановления правительства, утверждая, что они были недостаточно обоснованы, а ограничения для спа-центров были излишними и чрезмерно нарушали свободу предпринимательства. Однако административный и окружной суды отклонили жалобу Mustamäe Spa OÜ.

Спа-центр утверждал, что правительство не выполнило обязанность должного обоснования своих постановлений. Однако административная коллегия Государственного суда решила, что письменные разъяснения в постановлениях правительства и пояснительных записках были достаточны, учитывая общую информацию о распространении вируса.

Поскольку было известно, что вирус лучше распространяется в закрытых помещениях, коллегия сочла оправданным ограничение деятельности, происходящей в таких пространствах, где могут контактировать незнакомые люди.

Компания Mustamäe Spa OÜ также поставила под сомнение пропорциональность ограничений. Коллегия пришла к выводу, что без жестких ограничений, с высокой вероятностью, больничная система оказалась бы перегруженной, что могло бы нарушить функционирование ключевых государственных структур.

Если бы правительство не ввело строгие меры по сокращению контактов, это привело бы к еще большему числу смертей от коронавируса. Таким образом, по мнению Государственного суда, ограничения были пропорциональны.

Административная коллегия Государственного суда рассмотрела дело на открытом заседании в июне этого года. Сегодня Государственный суд отклонил жалобу Mustamäe Spa OÜ, но дополнил и уточнил решение окружного суда.