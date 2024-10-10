Проверьте себя Какие умные устройства используют в своих домах жители Эстонии?

Несомненно, самую важную роль при покупке нового устройства играет его цена – это считает важным 69 процентов ответивших. «Внимание уделяется также свойствам жесткого диска, например скорости или объему памяти, что упомянуло 66 процентов участников исследования», - отметила Саагпакк и добавила, что людям важны также бренд и размеры устройства - 51 процент ответивших.

Меньше всего на решение о покупке влияют возможность приобретения дополнительной гарантии (11%), общая экологичность устройства (14%) и услуга выкупа устройства продавцом (15%).

На переработку поступает мало электроники

Чем больше людей использует умные устройства, тем чаще требуется замена этих устройств. Однако где найти место для нового устройства?

«Как правило, старые устройства остаются дома», - рассказала аналитик. Больше всего эта тенденция распространена именно среди молодежи (16–24 лет), среди которых 65 процентов сохраняют у себя свой старый мобильный телефон или смартфон. «Чаще всего отдают или продают свои старые телефоны лица в возрасте 25–34 лет, из которых почти четверть (25 процентов) избавилась таким образом от своего старого устройства.

В случае замены ноутбуков и планшетов люди ведут себя практически так же, как и при замене телефонов. «Большинство из них просто остаются в домохозяйствах без применения», - отметила Саагпакк. Что касается настольных компьютеров, то у преобладающего большинства не было необходимости в их замене, или же они их никогда не имели.

Выясняется, что на переработку или в пункты сбора электронных отходов чаще других телефоны сдают люди в возрасте 25–34 лет – 10 процентов этой возрастной группы. Ноутбуки и планшеты на вторичное использование чаще всего сдают люди в возрасте 35–44 и 45–54 лет (всего 10 процентов), настольные компьютеры – люди в возрасте 55–64 лет (17 процентов).

На переработку или в пункт сбора электронных отходов свои устройства сдают лишь девять процентов всех ответивших.

Использование инфотехнологий жителями в возрасте 16–74 лет, домохозяйствами и предприятиями исследуют на основе единой методики статистические организации во всех государствах Европейского союза. Департамент статистики проводит исследование по использованию инфотехнологий домохозяйствами и жителями в возрасте 16–74 лет каждый год во втором квартале.

Начиная с 2024 года для расчета весов выборочного исследования используются дополнительные признаки: образование и национальность. Цель использования дополнительных признаков заключается в повышении точности конечных данных.