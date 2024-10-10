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Проверьте себя Какие умные устройства используют в своих домах жители Эстонии?

Человек перед телевизором. Снимок иллюстративный. Фото: Pixabay
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  • Использование голосовых виртуальных помощников за четыре года выросло на 35%.
  • 69% респондентов ответили, что при покупке нового устройства важное значение для них имеет цена.
  • На переработку или в пункты сбора электронных отходов свои устройства сдают лишь 9% ответивших.

По данным Департамента статистики, за последние четыре года использование различных умных устройств существенно выросло. Если смарт-телевизоры используются на 30 процентов больше, то смарт-часы – на целых 60 процентов больше. Подключенная к интернету бытовая техника и голосовые виртуальные помощники становятся в наших домах все более популярными.

Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что среди жителей Эстонии самым распространенным умным устройством является смарт-телевизор: им пользуется 57 процентов пользователей интернета. «Второе место по популярности занимают смарт-часы, беспроводные наушники и GPS-устройства, которыми пользуется более половины (53 процента) респондентов. Распространены также музыкальные центры и умные колонки с интернет-подключением», – отметила аналитик.

Умные холодильники и роботы-пылесосы

Подключенная к интернету бытовая техника и голосовые виртуальные помощники, например Alexa или Siri, тоже набирают популярность. За последние четыре года их использование выросло на целых 35 процентов.

«Например, роботом-газонокосилкой, роботом-пылесосом или умным холодильником пользуется 22 процента участвовавших в исследовании пользователей интернета», - пояснила аналитик и добавила, что во многих домах есть также подключенные к интернету светильники, штепсельные разъемы и электросчетчики, которыми пользуется 18 процентов респондентов.

Кроме того, распространены интернет-управляемые системы безопасности, например дымовые датчики, камеры наблюдения и различные замки, число пользователей которых за последние четыре года удвоилось.

Фото: Департамент статистики.

 

Не все пользуются умными устройствами

Несмотря на то, что большая доля жителей Эстонии пользуется возможностями умных устройств, есть и те, кто этого по определенным причинам не делает.

«85 процентов тех, кто не использует умные устройства, отметили, что они им просто не нужны. 10 процентов признали, что цена устройств для них слишком высока, а три процента ответивших отметили возможные проблемы безопасности при использовании подобных устройств», - сказала Саагпакк.

При принятии решения о покупке важна цена

Несомненно, самую важную роль при покупке нового устройства играет его цена – это считает важным 69 процентов ответивших. «Внимание уделяется также свойствам жесткого диска, например скорости или объему памяти, что упомянуло 66 процентов участников исследования», - отметила Саагпакк и добавила, что людям важны также бренд и размеры устройства - 51 процент ответивших.

Меньше всего на решение о покупке влияют возможность приобретения дополнительной гарантии (11%), общая экологичность устройства (14%) и услуга выкупа устройства продавцом (15%).

На переработку поступает мало электроники

Чем больше людей использует умные устройства, тем чаще требуется замена этих устройств. Однако где найти место для нового устройства?

«Как правило, старые устройства остаются дома», - рассказала аналитик. Больше всего эта тенденция распространена именно среди молодежи (16–24 лет), среди которых 65 процентов сохраняют у себя свой старый мобильный телефон или смартфон. «Чаще всего отдают или продают свои старые телефоны лица в возрасте 25–34 лет, из которых почти четверть (25 процентов) избавилась таким образом от своего старого устройства.

В случае замены ноутбуков и планшетов люди ведут себя практически так же, как и при замене телефонов. «Большинство из них просто остаются в домохозяйствах без применения», - отметила Саагпакк. Что касается настольных компьютеров, то у преобладающего большинства не было необходимости в их замене, или же они их никогда не имели.

Выясняется, что на переработку или в пункты сбора электронных отходов чаще других телефоны сдают люди в возрасте 25–34 лет  – 10 процентов этой возрастной группы. Ноутбуки и планшеты на вторичное использование чаще всего сдают люди в возрасте 35–44 и 45–54 лет (всего 10 процентов), настольные компьютеры – люди в возрасте 55–64 лет (17 процентов).

На переработку или в пункт сбора электронных отходов свои устройства сдают лишь девять процентов всех ответивших.

Использование инфотехнологий жителями в возрасте 16–74 лет, домохозяйствами и предприятиями исследуют на основе единой методики статистические организации во всех государствах Европейского союза. Департамент статистики проводит исследование по использованию инфотехнологий домохозяйствами и жителями в возрасте 16–74 лет каждый год во втором квартале.

Начиная с 2024 года для расчета весов выборочного исследования используются дополнительные признаки: образование и национальность. Цель использования дополнительных признаков заключается в повышении точности конечных данных.

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