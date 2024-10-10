Проверьте себя Какие умные устройства используют в своих домах жители Эстонии?

- Использование голосовых виртуальных помощников за четыре года выросло на 35%.
- 69% респондентов ответили, что при покупке нового устройства важное значение для них имеет цена.
- На переработку или в пункты сбора электронных отходов свои устройства сдают лишь 9% ответивших.
По данным Департамента статистики, за последние четыре года использование различных умных устройств существенно выросло. Если смарт-телевизоры используются на 30 процентов больше, то смарт-часы – на целых 60 процентов больше. Подключенная к интернету бытовая техника и голосовые виртуальные помощники становятся в наших домах все более популярными.
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что среди жителей Эстонии самым распространенным умным устройством является смарт-телевизор: им пользуется 57 процентов пользователей интернета. «Второе место по популярности занимают смарт-часы, беспроводные наушники и GPS-устройства, которыми пользуется более половины (53 процента) респондентов. Распространены также музыкальные центры и умные колонки с интернет-подключением», – отметила аналитик.
Умные холодильники и роботы-пылесосы
Подключенная к интернету бытовая техника и голосовые виртуальные помощники, например Alexa или Siri, тоже набирают популярность. За последние четыре года их использование выросло на целых 35 процентов.
«Например, роботом-газонокосилкой, роботом-пылесосом или умным холодильником пользуется 22 процента участвовавших в исследовании пользователей интернета», - пояснила аналитик и добавила, что во многих домах есть также подключенные к интернету светильники, штепсельные разъемы и электросчетчики, которыми пользуется 18 процентов респондентов.
Кроме того, распространены интернет-управляемые системы безопасности, например дымовые датчики, камеры наблюдения и различные замки, число пользователей которых за последние четыре года удвоилось.
Не все пользуются умными устройствами
Несмотря на то, что большая доля жителей Эстонии пользуется возможностями умных устройств, есть и те, кто этого по определенным причинам не делает.
«85 процентов тех, кто не использует умные устройства, отметили, что они им просто не нужны. 10 процентов признали, что цена устройств для них слишком высока, а три процента ответивших отметили возможные проблемы безопасности при использовании подобных устройств», - сказала Саагпакк.