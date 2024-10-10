Неэме Кунингас представит в Кохтла-Ярве посвященную этому городу рок-оперу

Становится ли прочным как камень чувство дома, когда ты стоишь в ясеневых горах крепко ногами на земле? Если музыка и искусство дадут толчок промышленности, восстанем ли мы снова как феникс? В городе на сланцевых холмах опасности не таится, завтра мы встретимся и в Кохтла-Ярве!

В разворачивающейся истории промышленного города с уникальными судьбой и прошлым в гиперреалистично-сюрреалистической рок-опере >Kohtla:Järve< на сцене за один вечер встречаются семь эпох и семь новелл. Эта рок-опера - история о городе, где есть заботы, боль, слезы, но также и красота, домашний уют и духовность. Представление также является частью программы празднования пятилетия Кохтла-Ярвеской гимназии.

Либреттистом и постановщиком является многолетний генеральный продюсер театра «Эстония» и нынешний преподаватель исполнительского искусства в Кохтла-Ярвеской гимназии Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, тексты вокальных партий сочинил Аапо Ильвес. Хореограф постановки - Айникки Сеппар.

В рок-опере принимают участие вся учебная семья и учащиеся Кохтла-Ярвеской гимназии, смешанный хор этого учебного заведения, танцоры и блестящие солисты. На сцене также покажут свое искусство оперные солисты Прийт Вольмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Томан, молодые музыканты Лоора-Элизе Каарельсон и Кауро Тафичук, в также танцевальная студия Viis Tähte.