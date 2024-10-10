Британский гигант потребительских товаров Unilever сообщил в четверг, что завершил продажу своей российской дочерней компании, присоединившись к числу других транснациональных корпораций, покинувших страну после начала агрессии Москвы против Украины в 2022 году.
Международный гигант окончательно покинул российский рынок
Unilever объявил, что его российская дочерняя компания была продана компании Arnest Group, занимающейся производством парфюмерии, косметики и товаров для дома, за нераскрытую сумму.
В сделку также вошел бизнес Unilever в Беларуси.
Несмотря на резкое осуждение агрессии Москвы против Украины, решение компании не покидать Россию сразу вызвало критику. В результате Киев внес Unilever в «черный список международных спонсоров войны».
В Эстонии, к примеру, продается масло для замков, произведенное Unilever в Великобритании.