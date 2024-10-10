«Мясо идет за границу, нам остается навоз». Мясная отрасль Псковской области процветает благодаря заказам из Китая

Из Псковской области за девять месяцев этого года экспортировано более чем в полтора раза больше мясной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж обусловлен заказами из Китая и Вьетнама, благодаря которым местный мясокомбинат закрыл все свои магазины в регионе, чтобы полностью сосредоточиться на восточном рынке.