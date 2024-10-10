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«Мясо идет за границу, нам остается навоз». Мясная отрасль Псковской области процветает благодаря заказам из Китая

Перевод: Павел Соболев
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Свиноводческая ферма. Иллюстративное фото.
Свиноводческая ферма. Иллюстративное фото. Фото: Ain Liiva

Из Псковской области за девять месяцев этого года экспортировано более чем в полтора раза больше мясной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж обусловлен заказами из Китая и Вьетнама, благодаря которым местный мясокомбинат закрыл все свои магазины в регионе, чтобы полностью сосредоточиться на восточном рынке.

В Россельхознадзоре сообщили в среду, что за девять месяцев этого года из Псковской области было экспортировано 18 900 тонн мясной продукции. Это на 56 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Продажи в Китай, Вьетнам, Гонконг, а также Сербию и Азербайджан составили 94 процента экспорта мясной продукции региона. Денежный объем экспорта в сообщении не указан.

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