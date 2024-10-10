Энели Ефимова отказалась от участия в этапах Кубка мира

Ефимова, которая пробилась в один из финальных заплывов на летних Олимпийских игр в Париже и завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, решила отказаться от этапов Кубка мира, чтобы не ставить под угрозу свое участие в чемпионате мира на короткой воде в декабре, написал в своем блоге знаток плавания Прийт Аавик.

Для Ефимовой, которая недавно впервые после Олимпиады поехала в высокогорный лагерь, сборы прошли сравнительно тяжело. 17-летняя эстонская пловчиха, боровшаяся с различными проблемами на сборах в Сьерра-Неваде, вместе со своей командой решила, что в этот период разумнее сосредоточиться на тренировках, а не выступать на этапах Кубка мира.

Ефимова, вероятно, боролась бы за высокие места на шанхайском этапе, ведь исходя из опубликованных стартовых протоколов, она входила - на основании личных рекордов - в тройку лучших и на 50, и на 100 метров брассом.

После решения Ефимовой стало ясно, что в этапах Кубка мира примут участие только два эстонца: Крегор Цирк и Ральф Трибунцов.