Китайское посольство вновь пожаловалось на действия депутатов Рийгикогу

Китайское посольство отправило письмо в Рийгикогу, выразив беспокойство по поводу приема, который состоялся 8 октября в честь национального праздника на Тайване. На этом мероприятии присутствовали председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, а также депутаты Кристо Энн Вага, Вилья Тоомаст, Калле Лаанет и Юри Яансон (все из Партии реформ).

Посольство отметило, что некоторые участники использовали неверные выражения, такие как «Национальный день Тайваня» и «113-я годовщина Китайской Республики», что намекает на суверенитет Тайваня.

Посольство напомнило, что Эстония официально признает политику «одного Китая», в соответствии с которой Тайвань считается неотъемлемой частью Китая. В связи с этим Эстония обязалась не поддерживать никаких официальных контактов с Тайванем. «Тайвань - ключевой вопрос для Китая, и здесь не может быть компромиссов», - подчеркнули в посольстве.

Также в письме указывалось, что депутаты Рийгикогу обязаны соблюдать принятые Эстонией обязательства. Участие упомянутых депутатов в данном «приеме» нарушает принцип «одного Китая» и подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, чему страна решительно противостоит.