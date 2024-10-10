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Добычей воров стали две бензопилы

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Воры взломали двери хозяйственных построек.
Воры взломали двери хозяйственных построек. Фото: Arvo Meeks

В ночь на среду в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Тали в волости Саарде Пярнуского уезда были взломаны двери хозяйственных построек, откуда были украдены различные предметы.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Лисанны Мяннилаан, по предварительным данным, в несколько строений было совершено проникновение путем взлома дверных замков.

В частности, были украдены были две бензопилы, сварочный аппарат, канистры с топливом, а также банки с домашними заготовками.

Ущерб, причиненный кражами со взломом, уточняется. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

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