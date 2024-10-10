В ночь на среду в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Тали в волости Саарде Пярнуского уезда были взломаны двери хозяйственных построек, откуда были украдены различные предметы.
Добычей воров стали две бензопилы
По словам пресс-секретаря прокуратуры Лисанны Мяннилаан, по предварительным данным, в несколько строений было совершено проникновение путем взлома дверных замков.
В частности, были украдены были две бензопилы, сварочный аппарат, канистры с топливом, а также банки с домашними заготовками.
Ущерб, причиненный кражами со взломом, уточняется. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.