В Законе о защите детей образовалась лазейка, из-за которой педофилы могут работать с детьми

Однако, согласно нынешнему законопроекту, для педофилов не существует никаких ограничений в случаях, когда срок наказания истек.

Танель Кийк (Социал-демократическая партия) посчитал, что информация противоречивая, поэтому попросил перерыв, чтобы уточнить у министерства, относится ли эта конкретная поправка - возможность пересмотреть запрет на работу с детьми - к приговорам, связанным с педофилией. Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия) и Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество») согласились с предложением Кийка, а Сеэдер добавил, что, по его мнению, этот вопрос не был подробно обсужден в комиссии.

«Нам действительно следует обсудить это сейчас. Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, что уже подготовлен некий проект, в котором прямо говорится, что педофилы могут работать с детьми», - сказал Ханимяги.

После перерыва Комиссия по социальным делам собралась на внеочередное заседание, и было внесено предложение отложить второе чтение законопроекта для дальнейшего обсуждения вопроса в комиссии.

Законопроект о внесении изменений в Закон о защите детей и прочие законы, инициированный правительством, направлен на улучшение выявления и помощи нуждающимся детям, а также на увеличение числа приемных семей. Хотя каждый обязан сообщить о нуждающемся ребенке в местный орган власти, многие случаи становятся известны органам защиты детей слишком поздно.

В законопроекте определены специалисты, такие как учителя, тренеры и врачи, на которых возложена особая обязанность выявить нуждающегося ребенка и сообщить об этом сотруднику местного органа по защите детей. Проект также уточняет право муниципалитета и SKA на обработку персональных данных при выполнении задач по защите детей.

Проект также предусматривает возможность раннего информирования муниципалитета о детях, нуждающихся в постоянной поддержке по состоянию здоровья, через информационные системы.