Для предварительного проекта Таллиннской больницы будет заказана международная архитектурная экспертиза

«Цель Таллинна заключается в том, чтобы были сделаны необходимые инвестиции в медицинскую инфраструктуру города. Представители города неоднократно встречались с представителями Эстонского союза архитекторов для обсуждения тендера на проектирование, и они пришли к выводу, что в сложившейся ситуации разумно учесть мнение EAL и заказать дополнительную экспертизу архитектурной части предварительного проекта Таллиннской больницы. Это должно дать нам основу для того, чтобы участники тендера могли предложить как можно более точное решение», - пояснил вице-мэр Карл Сандер Казе.

«В то же время мы продолжаем переговоры с государством для заключения конкретного соглашения о финансировании проекта больницы», - добавил Казе.

Цель строительства Таллиннской больницы - возвести взамен старых амортизированных помещений, большинству из которых уже более 50 лет, новый современный медицинский городок, закрыть старые здания Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской центральных больниц и перевести всю стационарную и частично – амбулаторную лечебную деятельность в новый комплекс.

«Один только этот шаг позволит модернизировать лечение, предлагаемое пациентам центральных больниц, и условия труда персонала, что поможет лучше удовлетворять в Северной Эстонии растущие потребности в лечении, вызванные старением населения», - отметил председатель правления SA Tallinna Haigla Arendus Свен Крууп.

По словам президента Эстонского союза архитекторов Аэт Адер, речь идет о крупной инвестиции и важном общественном здании, которое строится на десятилетия, если не на века.