После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября жизнь людей на Западном берегу реки Иордан сильно изменилась. Rus.Postimees съездил туда за подробностями. На КПП между палестинскими территориями и Израилем людей сегодня очень мало. Обстановка здесь мрачная и все напоминает о том, что эта зона - далеко не самое благополучное и безопасное место.
Вифлеем расположен в так называемой зоне А - это значит, что город контролируется Палестинской национальной администрацией. Попасть сюда мы с фотографом смогли без прохождения пункта пропуска, но выезжали уже с предъявлением паспорта.
На дороге, ведущей в Вифлеем стоял красный стенд, предупреждающий, что дальше будет находящаяся под полным палестинским контролем зона А.