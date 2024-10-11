После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября жизнь людей на Западном берегу реки Иордан сильно изменилась. Rus.Postimees съездил туда за подробностями. На КПП между палестинскими территориями и Израилем людей сегодня очень мало. Обстановка здесь мрачная и все напоминает о том, что эта зона - далеко не самое благополучное и безопасное место.