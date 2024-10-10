Decathlon обещает дальнейшее расширение в странах Балтии

«В 2023 году наш бизнес зафиксировал положительные чистые результаты в обеих странах, и это очень хороший сигнал для дальнейшего развития бизнеса в Балтийском регионе, особенно в Эстонии» - сообщает BNS со ссылкой на отчет за 2023 год, представленный в Реестровый центр.

В прошлом году компания открыла магазин в Таллинне и на данный момент владеет пятью магазинами в странах Балтии.

«В 2024 году мы планировали сосредоточить усилия не на открытии физических магазинов, а больше на цифровой трансформации, например, новых инструментах "бэк-офиса" (управления данными - прим.ред.) в Латвии, на увеличении расходов на маркетинг», - заявили в Decathlon Lietuva.

По ее данным, компания планирует инвестировать большую часть доходов и времени в более широкое развитие бизнес-стратегии Omnichannel.

Decathlon Lietuva заработала в прошлом году 1,6 млн евро чистой прибыли - на 23% больше, чем в 2022 году (1,3 млн евро), ее доходы выросли на 38% до 52,3 млн евро (37,9 млн евро).

Продажи в физических магазинах выросли на 37 процентов, в интернет-магазинах - на 11 процентов.

По данным компании, несмотря на улучшение результатов, на них негативно повлияла инфляция в Европе в прошлом и этом году, в результате чего цены на продукцию приходится повышать.

«В 2023 и, вероятно, в 2024 году из-за беспрецедентного уровня инфляции большинству компаний, включая Decathlon, придется поднять цены на свою продукцию, чтобы противостоять значительному росту затрат», - заявили в компании.

По ее сообщению, клиенты компании теряют покупательную способность, что может замедлить продажи в краткосрочной перспективе и навредить имиджу Decathlon в долгосрочной перспективе.

Единственным акционером литовской компании является Decathlon of France, которая работает в 72 странах мира и насчитывает около 105 тысяч сотрудников.