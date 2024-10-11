Журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь» в 2010-2015 годах, в большом интервью рассказал Rus.Postimees о том, как ситуация на войне в Украине видится из США, Германии и России, зачем Путин встречается с шаманами, какими мечтами и ожиданиями живут лидеры разных обществ людей и какой президент США был бы выгоднее для Эстонии в следующие четыре года.