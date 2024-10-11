Журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь» в 2010-2015 годах, в большом интервью рассказал Rus.Postimees о том, как ситуация на войне в Украине видится из США, Германии и России, зачем Путин встречается с шаманами, какими мечтами и ожиданиями живут лидеры разных обществ людей и какой президент США был бы выгоднее для Эстонии в следующие четыре года.
Автор бестселлеров «Вся кремлевская рать» (2015), «Империя должна умереть» (2017), «Война и наказание: как Россия уничтожала Украину» (2023) и других, живущий и работающий в США российский журналист Михаил Зыгарь рассказал о своих ощущениях от грядущего завтра, где он скорее оптимист, нежели фаталист. Rus.Postimees обсудил с писателем, который сохраняет свои источники информации в России, почему цинизм и зло не бывают вечными.